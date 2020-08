Brandstichter slaat twee keer toe in Diepenveen, maar wakkere buurman voorkomt vuurzee

Adriaan (64) en Jenny (61) hebben de corona-app meteen gedownload, Sunny (20) en Koen (24) wisten niet dat het al kon

17 augustus Heb jij de corona-app al? De Stentor vroeg het mensen uit meerdere generaties in Deventer. De CoronaMelder is daar - in de veiligheidsregio IJsselland - net als in Twente en grote delen van Gelderland vanaf vandaag te gebruiken. 1 september moet de app in heel Nederland worden gelanceerd.