Brandweer Deventer moet drie keer in actie komen voor hetzelfde vreugdevuur in Rode Dorp

VIDEO Vuurwerk­ver­bod? Geen probleem op de Beuseberg in Holten. Daar knallen opa, vader en zoon met carbid het nieuwe jaar in

Wie een rondje maakt door de Beuseberg in Holten heeft het gelijk door. Carbidschieten is er populair. Om de paar minuten klinkt een harde knal, afkomstig van een melkbus. Het is een traditie die al decennialang standhoudt in de buurtschap en knallend wordt doorgegeven van vader op zoon. ,,Het is een stukje van onze cultuur. Dat is enorm belangrijk.”

31 december