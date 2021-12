Brandweer Deventer pompt duizenden liters water in rokende ondergrondse container (maar die is waterdicht)

Knarrenhof op tijdelijke opvangloca­tie vluchtelin­gen in Deventer stap dichterbij

Nu de inschrijving voor nieuwbouw op de voormalige schoollocatie aan de Wittenstein is geopend, is de kans op een Knarrenhof in Deventer toegenomen. Een initiatiefgroep gaat een poging wagen om daar een soort hofje te bouwen waar mensen gezamenlijk oud kunnen worden.

13 december