Brandweer rukt uit voor ‘smoke on the water’, maar ‘eventuele ontsnapping van vloeistof’ blijkt loos alarm in Deventer

Devente­naar vult de oranje kliko schrikba­rend veel met rommel die in de grijze hoort: hoe kan dat?

6:34 Nergens in de regio wordt de oranje kliko voor plastic, sappakken en metaal (blik) zo ‘misbruikt’ als in Deventer. De helft van de inhoud van het PMD-afval bestaat in Deventer uit vuilnis dat huishoudens eigenlijk in de grijze kliko of ondergrondse container (hoogbouw) moeten stoppen, blijkt uit informatie van de gemeente.