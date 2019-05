Brandweer rukt uit voor vlammen uit schoorsteen huisdierencrematorium in Twello

,,De brandweer kwam en ging weer weg’’, laat Marcel van Wely namens het huisdierencrematorium op bedrijventerrein Engelenburg weten. ,,Er was wat sprake van rookontwikkeling en er kwamen vlammen uit de pijp. Voorbijgangers hebben het noodnummer gebeld, maar er was weinig aan de hand. Geen gewonden. Dat was het’’, wil de eigenaar van Huisdierencrematorium De Engelenburg er verder weinig over kwijt.

Huisdieren

Een baasje kan in Twello voor het laatste samenzijn met een huisdier terecht in een van de twee afscheidskamers. Voor het cremeren zelf bestaan verschillende opties. Een dier kan apart worden gecremeerd, samen met één ander dier, of collectief. De crematie bijwonen is ook mogelijk.