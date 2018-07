Brandweer ventileert deel Deventer Ziekenhuis na brandje in magnetron

video Maria is terugge­keerd naar Brinkgre­ven Deventer

6:00 Maria is teruggekeerd! Het beeld van GGZ-instelling Dimence in Deventer reisde elf maanden door nog onbekende plaatsen. Maria hoort thuis in een nisje, gemaakt door een van de bewoners van psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven. ,,Ik ben heel blij dat ze weer terecht is, maar het was zo raar", vertelt bewoner Maria Klein Koerkamp.