Brandweer zoekt op IJssel bij Deventer naar omgeslagen roeiers die nergens last van hadden

Update | videoBrandweermensen zochten maandagmiddag op de IJssel bij Deventer naar te water geraakte roeiers. Hun boot meerde niet veel later af bij het clubhuis van Roei- & Zeilvereniging Daventria. Met iedereen gewoon in de boot. ,,We hebben een heerlijk stukje gevaren.’’ Wat was er aan de hand?

De hulpdiensten rukten maandagmiddag massaal uit na een telefonische melding, maar er werd niemand gevonden. Dat bleek even later te kloppen: vijf nietsvermoedende en droge roeiers kwamen verbaasd bij het clubhuis van Roei- & Zeilvereniging Daventria terug.

De melder bleek een collega-roeier te zijn. De vrouw in kwestie wilde er alleen over kwijt dat zij meende te hebben gezien dat een boot met vijf mensen in nood was geraakt. Een verrekijker bleek niet voorhanden in het clubhuis. Toen heeft de vrouw alarm geslagen. De brandweer riep onder anderen duikers en zogenoemde oppervlakteredders op.

De brandweer van Terwolde zocht aan de Gelderse kant van het water, brandweer Deventer speurde aan de zijde van de stad, maar rond 15.15 uur staakten zij die klus omdat er niemand te zien was. Bovendien was er inmiddels ook geïnformeerd bij de roeivereniging en het havenbedrijf in Deventer. Daaruit bleek dat er maar één boot het water op was gegaan - en dat daar niets mee aan de hand was.

Prima tocht

Inderdaad meldden vijf roeiers zich op de kant in Deventer. Zij hadden een prima tocht achter de rug en dus geen idee waarom iemand om hen alarm had geslagen.

Of er nog contact wordt opgenomen met de melder, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio VNOG maandagmiddag nog niet aangeven. Dat moet de regionale meldkamer uiteindelijk besluiten.

Bij de ‘reddingsactie’ kwamen brandweermensen en -materieel uit Deventer, Terwolde, Olst, Zwolle, Heerde en Gorssel in actie.

Volledig scherm © Rens Hulman/News United