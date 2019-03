Brandweer zoekt vergeefs IJssel af na melding omgeslagen boot bij Terwolde

VIDEO Ov-sta­king: alleen maar kraaien op het perron in Deventer

9:38 De landelijke stakingsactie van de vakbonden heeft maandagochtend voor weinig onrust gezorgd in Deventer. Slechts een handvol reizigers druppelde rond zeven uur het treinstation binnen in de hoop in een treinstel te kunnen stappen. Zij moesten wachten. Vanwege de staking kwam het treinvervoer pas veel later op gang.