Brandweercommdant gebruikt zijn tractor om auto uit water te halen

Altijd handig, een brandweercommandant met eigen tractor in je korps. Die kwam gisteren van pas bij het redden van een auto te water in Nijbroek.

Het lokale brandweerkorps werd rond 14.00 uur opgeroepen voor een voertuig te water aan de Zeedijk. Zo ook Jan Ruitenberg, al 21 dienstbaar aan het korps Terwolde, tegenwoordig als postcommandant. De vrijwilliger is in het dagelijks leven veehouder. ,,Ik ben op de trekker naar de kazerne gereden, het was te glad voor de auto, veel te gevaarlijk. Strooien op de binnenwegen is niet meer de taak van de gemeente, zo heeft de gemeenteraad besloten. Het was uit nood geboren dus”, vertelt Ruitenberg.

Dieper

Toen hij van de melding hoorde, leek het hem handig om op zijn trekker achter de brandweer aan te rijden. De personenauto, waarin twee mensen zaten, zakte steeds dieper het water in. De inzittenden konden niet zelfstandig uit de auto komen. ,,In eerste instantie is geprobeerd de auto aan de brandweerauto te koppelen, maar met de trekker was dat handiger. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de auto niet verder wegzakte en gewacht op het bergingsbedrijf.”

