Brandweerhoogwerker nodig om twee mannen uit geblokkeerde hoogwerker te bevrijden in Deventer

Herstelwerkzaamheden aan een dak in de Govert Flickstraat in Deventer zijn vanmiddag niet helemaal soepel verlopen. Twee werkmannen zaten anderhalf uur vast in een hoogwerker die niet meer op- en neer wilde. De brandweer moest eraan te pas komen om de twee weer naar beneden te krijgen.