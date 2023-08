Brede welvaart inwoners Deventer hoger dan landelijk gemiddelde

Gehandicap­te Frits (62) uit Rijssen wil zijn busje parkeren, maar ontdekt dat parkeer­plek weg is

Frits Pluimers (62) wilde gewoon even boodschappen doen. Maar eenmaal aangekomen bij het winkelcentrum werd hij onaangenaam verrast. Weg was de gehandicaptenparkeerplek, vlak bij de Hoge Wal in hartje Rijssen. Op zijn vertrouwde plekkie pal voor de supermarkt ligt nu een groen bloemperk. „Boodschappen doen bij de Dirk lukt niet meer”, verzucht de Rijssenaar.