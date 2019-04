Breihelden vieren megasjaal: ‘Nu gaan we door voor wereldrecord’

videoMet een groot feest is zaterdagavond in de wijk Voorstad Oost de gebreide roodgele sjaal van 3 kilometer lang gevierd, waar 150 dames de afgelopen 3,5 jaar aan hebben gewerkt. En ze hebben van het breien nog geen genoeg, want ook het wereldrecord van 3,3 kilometer willen ze nu pakken.

De sjaal siert vanaf 25 maart straten als de Vetkampstraat, Veenweg en Weseperstraat en maakt de tongen behoorlijk los. ,,Eén van de breiers zat in de trein naar Tilburg, toen de machinist omriep: ‘Langs hangt een sjaal van 3 kilometer’. Toen zei Dinie: ‘En hier zit één van de breiers!’ Maar ook buschauffeurs praten erover. En als je door de wijk loopt, vragen mensen waarom de sjaal niet wat langer blijft hangen’’, zegt projectleider en sociaal kunstenaar Kim Arntzen van Voorstad Verbindt.

Haar antwoord is simpel: er is een vergunning voor twee weken aangevraagd. En dus moeten mensen snel zijn om de versiering te zien. Op 10 april gaat ie er echt vanaf’’, zegt Arntzen. ,,Onze droom is verwezenlijkt, maar de dames breien gewoon door. We gaan voor het record van 3,3 kilometer, daar willen we ruim overheen gaan.’’

Volledig scherm © Kevin Hagens

Volledig scherm © Kevin Hagens

Breihelden

Zaterdagavond werd er niet gebreid. Toen werd er gefeest. Arntzen: ,,Een mijlpaalfeest.’’ Nieuwbakken burgemeester Ron König overhandigde oorkondes aan de dames en vier vrouwen werden als breihelden in het zonnetje gezet omdat ze de meeste ‘breimeters’ maakten. Minnie Keizer was verantwoordelijk voor liefst 224 meter, Kitty Winkelman produceerde 140 meter, Coby Eijsvogel 104 meter en Ali Hoppe was goed voor 83 meter aan wol.