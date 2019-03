Brevierpad voor iedereen begaanbaar bij Nieuw Sion

Bekendste werkzoeken­de van Nederland (65) uit Twello aan de slag bij Go Ahead Eagles

17:21 Hij gold voor even als de bekendste werkzoekende van Nederland, Jos Miedendorp de Bie uit Twello. Omdat honderden sollicitaties niets uithaalden, ging de toen 64-jarige Jos eind 2017 met een sandwichbord om zijn nek door de straten. ‘Ik zoek een leuke baan’, stond erop. Hij heeft succes, maar eind vorig jaar is hij terug bij af. Nu gaat hij aan de slag bij Go Ahead Eagles.