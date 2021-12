Brian uit Deventer mishandelde vriendin toen hij rook dat ze seks had gehad: anderhalf jaar behandeling

Laatste kunstje Elio Talamini (96)? Casa Rosa in Deventer binnenstad wordt hotelletje

Bijna 100 jaar en still going strong. Dat geldt zeker voor Elio Talamini, bekend in Deventer en omstreken. De ijssalon is al jaren in de zekere handen van z’n kinderen, maar op de achtergrond blijft Talamini bezig. Nieuwste project? Een klein hotel.

16 december