Briefcitaat Vincent van Gogh schittert in Deventer

Filmcrew zoekt nog kwart miljoen om voor Slag om Arnhem terug naar Deventer te gaan

17:11 Het benodigde bedrag van ruim een kwart miljoen voor de televisieserie Paratrooper, waar Deventer een hoofdrol in moet krijgen, is na vier maanden geenszins in zicht. De eerste crowdfunding-actie is gestopt, maar een nieuwe campagne wordt opgestart.