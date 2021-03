Briefstembureau Deventer blij met nieuwe instructies minister: ‘Ik snap heel goed dat je denkt: ik gooi alles in één envelop en stuur het op’

Voor het briefstemmen is in het Deventer stadhuis een speciaal briefstembureau ingericht. Hanno Tjeerds zwaait er deze ochtend de scepter. Een grote tafel in de IJsselzaal ligt vol met enveloppen en kiespassen. ,,Die zijn gisteren afgekeurd omdat de stempluspas en het stembiljet samen in een envelop zaten”, zegt hij. ,,Dat is in strijd met de privacywetgeving. We zien natuurlijk een naam en mogelijk de stem die is uitgebracht. We hebben ze keurig bewaard, het wachten is nu op de officiële bekendmaking van het ministerie. Als het goed is, kunnen we dan de meeste alsnog meenemen.”