Brink in Deventer heilig voor markt: ‘In uiterste geval stap naar de rechter’

Giftige mix veroorzaak­te knokpartij langs de IJssel in Deventer: ‘Deze mensen leken overal schijt aan te hebben’

18:17 De groep die gisteren na een vechtpartij langs de IJssel in Deventer werd weggeveegd, bestond grotendeels uit ‘bekenden’ van de politie, zegt burgemeester Ron König. ,,Het was een beetje een giftige cocktail van verslaafden, daklozen en mensen die we kennen van de harde kern van Go Ahead Eagles.”