Brinkgarage in Deventer krijgt permanente status en gaat eind van het jaar op de schop

Hoop op knarrenhof in Deventer iets gegroeid: 'Er zijn meerdere locaties in beeld’

10 juni Er gloort een sprankje hoop aan de horizon voor de initiatiefnemers voor een zogeheten knarrenhof in Deventer. Dat is een soort hofje waar mensen samen oud kunnen worden. Er zouden meerdere locaties in beeld zijn. Aan de animo ligt het niet: bijna 300 huishoudens hebben inmiddels aangegeven in zo’n hofje in Deventer te willen wonen.