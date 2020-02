Brinkgarage krijgt opknapbeurt, maar geen fietsenstalling

Deventer steekt 2,3 miljoen euro in een grondige opknapbeurt van de Brinkgarage. Een (bewaakte) fietsenstalling in een deel van de parkeergarage onder de brug zit er echter niet in.

De garage werd onlangs door de Fietsersbond Deventer genoemd als mogelijke plek voor een fietsenstalling in de binnenstad. Daar is volgens de bond, bewoners en ondernemers een tekort aan.

Ruimte voor de fiets in de garage is volgens wethouder Frits Rorink (CDA) echter onmogelijk. Volgens de gemeente is het nog maar de vraag of fietsers de Brinkgarage wel gaan ‘vinden’. Fietsers parkeren liever dichter in de binnenstad dan dat ze een eindje moeten lopen naar de Brink, zo is de verwachting. Bovendien is er te weinig ruimte in de garage. Fietsenrekken gaan ten koste van plekken voor auto’s en dat kost de gemeente parkeerinkomsten.

Liftproblemen

De gemeente investeert 2,3 miljoen euro in de Brinkgarage in plaats van de aanvankelijke 1,5 miljoen. Met het geld is aanpak van alle pijnpunten mogelijk. De garage, aanvankelijk een tijdelijke constructie, zit al twintig jaar zonder groot onderhoud. De uitstraling en techniek wordt verbeterd, zodat storingen in de lift en toegangspoortjes niet meer voorkomen. De in- en uitgang voor auto’s wordt verlegd, zodat een comfortabele entree ontstaat. Auto’s moeten nu een lastige, krappe bocht maken.

Discussie

Al langer is er discussie over het fietsparkeren in de binnenstad. De capaciteit van de bewaakte stalling naast de Centrumgarage wordt verdubbeld, maar de vraag is of dat genoeg is. Ondernemers en bewoners stellen al langer dat steeds meer bezoekers op de fiets komen naar de stad, wild-parkeren op onhandige plekken vaker een probleem is en er een tekort is aan goede plekken om de fiets te stallen. Ondanks dat er drie jaar geleden her en der in het centrum fietsenklemmen zijn geplaatst.