Brinkgreverweg blijft nog wel even onbereikbaar

Slachtof­fer gewapende computer­dief­stal bij Deventer opgesloten in eigen bestelbus

18 juni Een man die via Marktplaats vier dure computers dacht te verkopen is op zeer gewelddadige manier beduveld. Hij kreeg in het donker op een afgelegen plek in Wilp een vuurwapen op zich gericht dat voor zijn ogen werd doorgeladen en vervolgens tegen zijn hoofd gezet, hij moest op zijn knieën en werd daarna opgesloten in zijn eigen bestelbus. De verdachten: twee jonge Deventenaren.