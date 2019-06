Brinkgreverweg was afgelopen jaren gevaarlijkste weg van Deventer

Video Een jaar na ongekend natuurge­weld in Schalkhaar; de angst voor de eik blijft

31 mei Het is deze week een jaar geleden dat Schalkhaar werd getroffen door wonderlijk natuurgeweld. Een krachtige valwind ('downburst’) zorgde voor een ravage in het dorp. Sindsdien probeert de gedupeerde familie Kokke een overhellende boom te laten kappen of snoeien. Vergeefs, want de gemeente is dat niet van plan.