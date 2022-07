Broederenkerk Deventer trekt oude kerkelijke gewaden uit de kast voor expositie

met video Deze 6 ingrediën­ten maken stadsstran­den zo populair: ‘Niet alles hoeft perfect te zijn’

Wind in je haren, zon op je gezicht, zandkorrels tussen je tenen, lurken aan een speciaalbiertje of een cocktail, onder een raffiaparasol. Doe je ogen dicht en het is alsof je op vakantie bent. En dat in je eigen woonplaats. Ook deze regio kent inmiddels een aantal populaire stadsstranden. Wat zijn de must-haves van deze plekken?

15 juli