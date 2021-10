Broederenplein in Deventer binnenstad van ‘pisplek’ nu ineens vol met ondernemers: hoe kan dat?

Deventer theater­groep laat corona met nieuwe voorstel­ling achter zich: ‘We kunnen allemaal een nieuwe start maken’

11 oktober Theater Gajes gaat het over een andere boeg gooien. Waar het gezelschap uit Deventer normaal gesproken door het land trekt en voorstellingen buiten de toneelzaal speelt, is hun nieuwe voorstelling in de oude bieb aan de Brink. De voorstelling heet Loki’s Scheldpartij en is afkomstig uit de Edda, de rijkste bron van de Noorse mythologie. ,,We willen mensen het gevoel geven dat ze aan een nieuw leven kunnen beginnen.’’