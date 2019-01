Broer van vermoorde weduwe Wittenberg reageert op film Deventer moordzaak: ‘Weer door een hel’

Basis­school de Windroos aan Bierstraat in Deventer moet sluiten

10:21 Interconfessionele basisschool de Windroos aan de Bierstraat in Deventer moet de deuren noodgedwongen sluiten. Er zijn nog te weinig kinderen die naar de school in Voorstad gaan. De 82 overgebleven kinderen kunnen allemaal naar de hoofdlocatie van de Windroos, in de binnenstad van Deventer. De school gaat eind van het schooljaar dicht.