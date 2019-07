Brok coke van een kilo onderschept in trein Deventer: verdachte na uitlevering voor rechter

In de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn wordt op de halte in Deventer een kilo onversneden coke onderschept. Straatwaarde: enkele tienduizenden euro. Het blok ligt in een onbeheerde rugtas op het bagagerek. Een passagier die wel heel vaak door het compartiment heen loopt te banjeren is uiteindelijk gepakt.

Het blijkt te gaan om een inwoner van Amsterdam, Jovanny H., 23 jaar. Die hoort voor de rechtbank in Zwolle tien maanden cel tegen zich eisen, voor bezit en vervoer van de harddrugs, maar ook voor export. Want de officier van justitie is ervan overtuigd dat de man het brok wilde uitvoeren naar Duitsland, en op export staan zwaardere straffen dan voor bezit en vervoer in Nederland alleen.

Conducteur gewaarschuwd

Een oud-marechaussee die op 21 maart vorig jaar in de trein zit en de onbeheerde rugzak ziet, vertrouwt het zaakje niet. Vooral als hij ziet hoe een reiziger wel heel vaak heen en een weer loopt in zijn coupé. Hij waarschuwt een conducteur en op station Deventer komt het tot actie van de politie. De rugtas wordt meegenomen. De wandelende passagier wordt gevraagd naar zijn ID-gegevens, maar er is geen reden om hem aan te houden. Hij mag doorreizen.

Uitgeleverd

In het daaropvolgende onderzoek hangt hij echter. De man wordt op camerabeelden op het vertrekstation Amsterdam gezien met de betreffende rugzak. En in de rugzak zit een bonnetje van een Amerikaanse bookstore in Amsterdam, en ook die gegevens leiden naar H. Die houdt zich intussen onvindbaar in Duitsland, tot hij een jaar nadien, afgelopen maart, wordt opgepakt en uitgeleverd.

Geldnood

Hij heeft zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, maar in de Zwolse rechtbank komt hij met het verhaal dat hij de coke zou afleveren aan ‘iemand’ op het station in Hengelo, dus zeker niet van plan was de drugs te exporteren. Het was een eenmalige vergissing van hem, uit geldnood geboren, om als koerier te fungeren. Maar wie hem dan de coke geleverd heeft, wie het dan zou ophalen: hij wil er niets over kwijt.