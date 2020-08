Bronzen beeld hondsbrutaal gestolen uit tuin Deventer villa

Aangeschaft een jaar of acht geleden voor 9000 euro. Het beeld ‘Ecce homo’, Latijns voor zie de mens, in dit geval het borstbeeld van een vrouw. ,,En nu zien we niets meer, ja alleen nog het sokkel’’, wijst de eigenaar, die niet met zijn naam in de publiciteit wil, op wat de dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag aanrichtten.