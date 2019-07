Bronzen hoofd van geestelijk vader Deventer zwemvierdaagse hangt op ‘mooie plek’ in Borgelerbad

,,Mijn vader zou trots zijn geweest als hij had geweten dat de zwemvierdaagse in Deventer na vijftig jaar nog steeds zo’n groot evenement is.” Deze woorden sprak Marga van Feggelen nadat zij maandagochtend in het Borgelerbad het bronzen hoofd van haar vader had onthuld. Ruud van Feggelen (1924-2002) is de geestelijk vader van de Zwem4Daagse Deventer. Zijn bronzen beeld kent een bijzondere geschiedenis.

Voor Marga van Feggelen (65) is het beeld letterlijk en figuurlijk een bekend gezicht. Sterker: zij heeft er in oktober 2003 model voor gestaan. Haar vader, de oud-bedrijfsleider van de Deventer zwembaden en een voormalig waterpolo-international, was het jaar ervoor overleden waardoor kunstenaar Jilles Waagmeester iets moest verzinnen toen hij van de Junior Kamer Deventer de opdracht kreeg Ruud van Feggelen postuum in brons te vereeuwigen. ,,Mijn gezicht lijkt op dat van mijn vader dus heeft de kunstenaar dit gebruikt voor een gipsafdruk. Daarna heeft hij op basis van foto’s het beeld gemaakt.”

Kunstenaar Jilles Waagmeester maakt in oktober 2003 een gipsafdruk van het hoofd van Marga van Feggelen. Dit zou dienen als basis voor het bronzen hoofd van Ruud van Feggelen.

Het bronzen hoofd van Ruud van Feggelen kreeg een plek op The Wall of Famous Faces. Dat was het uit tientallen bronzen hoofden van bekende en minder bekende Deventenaren bestaande kunstwerk dat tot de verbouwing van de Deventer Schouwburg in 2010 buiten de achterwand sierde. De bronzen hoofden waren een idee van architect Martin Kleine Schaars toen hij lid was van de Junior Kamer Deventer. ,,Ik heb geen uitnodiging gekregen toen het beeld van mijn vader daar kwam te hangen. Later heb ik het wel gezien. Het hing vrij hoog”, weet Marga van Feggelen zich te herinneren.

Een groot deel van de bronzen hoofden die samen tot negen jaar geleden The Wall of Famous Faces vormden. Deze foto dateert van mei 2003. Een half jaar later is het beeld van zwemvierdaagse-initiator Ruud van Feggelen vervaardigd dat gisteren is onthuld bij het Borgelerbad.

Plotseling waren alle kopstukken van de achterwand verdwenen. Na de verbouwing van de cultuurtempel pasten de koppen niet meer bij de allure van het gebouw, zo liet Peter Waltmann van de vastgoedmaatschappij die pandeigenaar is destijds optekenen. Het beeld van ondernemer Wil Lutgerink was voor de verwijderoperatie gestolen, de overige 38 werden opgeslagen in een loods van schildersbedrijf Wolters in Colmschate. In de jaren daarna is een aantal beelden aan nabestaanden teruggegeven.

Op deze foto uit maart 2017 is een deel van de tientallen bronzen hoofden te zien die jarenlang de Wall of Famous Faces op de achterwand van de Deventer Schouwburg vormden.

Marga van Feggelen kreeg een jaar geleden het bronzen hoofd van haar vader in haar bezit. Aschwin Lankwaarden, toenmalig algemeen directeur van Sportbedrijf Deventer, opperde er iets mee te doen in het kader van de Zwem4Daagse, die deze week zijn 50ste editie beleeft. Dit idee sprak de dochter zeer aan. Kunstenaar Karoly Szekeres heeft het hoofd iets naar voren gezet en met het Sportbedrijf meegedacht over de tekst op de plaquette. Deze is vervaardigd door Tom Lamers van de Deventer Steenhouwerij. ,,Ik denk dat dit een mooie plek is. Hij hangt ook mooi op ooghoogte”, zei een trotse Marga van Feggelen.