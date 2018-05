Broodjeszaak Subway keert terug in Deventer binnenstad

Volgens Justin Koens, eigenaar van de nieuwe zaak, is hij zo'n twee jaar op zoek geweest naar een locatie in de Deventer binnenstad. ,,Nu zitten we precies waar we willen zitten: op de aanlooplocatie naar het drukste deel van de stad.''

De nieuwe vestiging is volgens de ondernemer een relatief kleine vestiging (74m2). Het gaat om een Subway nieuwe stijl: volgens het zogenaamde Fresh Forward-concept, met het nieuwe logo en andere, frisse kleuren. Koens: ,,Omdat dat concept zo populair is bij andere winkels van Subway in Europa, was het even spannend of we alle apparatuur wel op tijd zouden krijgen. Ik ga er nu vanuit dat dat helemaal goed gaat komen.''