Bruine piet blijkt compromis bij veelbesproken sinterklaasintocht Deventer: ‘Hier is niemand blij mee’

Bruine pieten. Dat blijkt vandaag tijdens de sinterklaasintocht het compromis tussen de gemeente Deventer en de sinterklaascommissie in de stad. De gemeente had graag een grote hoeveelheid roetveegpieten willen hebben, maar daar wilde de organisatie van de intocht niet aan. Het nu gekozen uiterlijk valt echter zowel bij voor- als tegenstanders van zwarte piet totaal niet in de smaak.