Brutale koperroof in Deventer: dieven nemen vijf uur (!) de tijd

video Deventer speeltuin worstelt met corona, wel of niet open; ‘Langer sluiten kun je kind en ouder niet aandoen’

18:34 Kinderen mogen sinds een week weer buiten sporten. Flink wat speeltuinverenigingen in Deventer zitten opvallend genoeg nog op slot, bang voor het coronavirus. Op de Worp, in de ‘beroemde’ speeltuin waar Bert van Marwijk ontelbare uren voetbalde, doen ze niet moeilijk. ,,We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid.‘’ Andere speeltuinen durven het niet aan.