Buitenlandse media: 'Dode vrouw in New York is Linda Olthof uit Deventer'

Volgens The New York Post was Olthof samen met haar zoontje James in New York om zijn vader op te zoeken. Daar zou haar ex-man, James Shields, Olthof en hun zoontje vanochtend dood hebben geschoten. Ook zou hij zijn huidige vrouw om het leven hebben gebracht, waarna hij zelfmoord pleegde. Shields en Olthof zouden al een tijd een conflict hebben over de omgangsregeling voor hun zoontje. Ook de Daily Mail schrijft dat het om Olthof gaat.