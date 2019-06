Buitenspeeldag op Beestenmarkt in Deventer afgeblazen

Getergde voorzitter luidt noodklok over toekomst SV Colmschate

10:14 Natuurlijk was het een stukje frustratie en ja, ergernis was er ook. Maar de zorgen over de toekomst van zijn club zijn groot nu een al jaren chronisch gebrek aan vrijwilligers SV Colmschate ook op torenhoge kosten dreigt te jagen. En dus luidt voorzitter Peter Janssen de noodklok.