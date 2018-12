Bulgaren opgepakt voor ‘contactloos zakkenrollen’ tijdens Dickens Festijn in Deventer

De waarschuwing van de politie is opmerkelijk, omdat op dit moment nog geen enkele melding is binnengekomen over deze manier van zakkenrollen. ,,We hebben verdacht gedrag gezien en het zou kunnen gaan om digitaal zakkenrollen, maar er zijn nog geen meldingen binnengekomen” aldus de woordvoerder van de politie.

De politie heeft zaterdag een Bulgaarse man en vrouw aangehouden in relatie tot het vermeende contactloos zakkenrollen. Of er ook technische apparatuur is aangetroffen bij de verdachten kan de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.

,,Zaterdag was de politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig bij het Dickens Festijn. Tijdens dit festijn viel het ons op dat meerdere personen zich tussen het publiek bevonden en zich verdacht gedroegen ten opzichte van de bezoekers. Zo stonden zij bijvoorbeeld meerdere malen opvallend dicht tegen andere bezoekers aan,” laat de politie Deventer weten via Facebook.

Organisatie

Hein te Riele, van het organiserende Evenementenbureau van de VVV, zegt dat het gaat om de openbare orde en veiligheid en dat het daarom een aangelegenheid van de politie is. ,,Wij gaan daar als organisatie niet tussen zitten. Ik weet dat er zaterdag twee verdachten zijn aangehouden. Ik heb dit niet eerder bij de veter gehad en ben blij dat mijn digitale kennis niet verder reikt dan het versturen van een sms’je.” Ook Te Riele weet niet of en op welke schaal bezoekers van het Dickens Festijn slachtoffer zijn geworden van deze geavanceerde variant van het ‘ouderwetse’ zakkenrollen.

Contactloos zakkenrollen

Zonder dat je iemands pincode nodig hebt, kun je met een mobiele pinautomaat 25 euro per keer afhandig maken. Simpelweg door heel dichtbij iemand te gaan staan en met het mobiele apparaat contact te maken met de pinpas. Als die op contactloos betalen staat, is het zo gepiept. Bij bedragen hoger dan 25 euro is het nodig je pinpas in het apparaat te steken. Op Dickens Festijn lopen tienduizenden mensen rond dus lijkt het ook zeer de moeite waard om daar telkens kleine bedragen vanaf te snoepen.

Overhaaste conclusies

Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland waarschuwt echter dat niet te snel conclusies moeten worden verbonden aan de berichtgeving van de politie.

Volgens hem is deze mogelijkheid van zakkenrollen nog nooit voorgekomen in Nederland. ,,Het kan onwetendheid zijn van de politie. Je hebt namelijk een gecertificeerde aangesloten pinautomaat nodig die alleen wordt uitgegeven door onder toezicht staande bedrijven.

Vervolgens moet de eigenaar van een automaat een zakelijke rekening hebben en wordt de betaling verwerkt door erkende bedrijven. Hoewel het technisch mogelijk is om iemand geld afhandig te maken met zo’n apparaat, herleid dit direct naar de dader. Daarom begint niemand eraan.”

Mocht iemand tóch slachtoffer zijn geworden van digitaal zakkenrollen, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met je bank. Beugel: ,,Iedereen krijg het bedrag tot op de laatste cent terug. Maar nogmaals: dat is nog nooit gebeurd.”

Verontwaardiging & schrik

De reacties van de bezoekers van het Dickens Festijn varieerden van geschrokken tot boos:

Wendy van Middendorp uit Deventer: ,,Schandalig. Laten ze op een andere manier hun centen verdienen, en niet teren op andermans geld.’' Ze vreest niet om contactloos gerold te worden: ,,Nee, want ik heb m’n pas niet meegenomen. Waarom zou ik een pas meenemen als ik ook contant geld bij me heb?’'

Amy Wouters uit de buurt van Tiel: ,,Contactloos zakkenrollen? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat hebben ze slim bedacht. Gelukkig kan het bij mij niet. Ik kan niet contactloos betalen. Ik durfde dat niet aan. Inderdaad door dit soort situaties.’’

Jules de Jong uit Laren (NH): ,,Schrikwekkend. Als dat zo makkelijk gaat, hoe kan ik me daartegen beschermen?’' Op de vraag of hij ook contactloos kan betalen durft hij geen antwoord te geven. Hij zegt lachend: ,,Moet ik dat echt zeggen, u staat wel dichtbij!’' Op de vraag of hij zijn pas laat omzetten als hij dit hoort, zegt hij: ,,Ik ga het wel even onderzoeken. Als dit echt waar is dan zie ik geen voordeel van het contactloos betalen. Dan ga ik gewoon weer m’n pincode gebruiken.’’

Tips