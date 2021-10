Bulldog die hond Bashshar in Deventer doodbeet maakte al eerder slachtoffer: ‘Ik ben nog steeds bang’

Eigenaar Martin Seinen van Bashshar vertelde onlangs aan de Stentor dat een aanval van de Amerikaanse bulldog zijn 13-jarige hond fataal werd. Op een losloopveld in de wijk Colmschate werd Bashshar in de keel gebeten, die daarna opzwol. De volgende dag werd in overleg met de dierenarts besloten de hond in te laten slapen. Het was voor Seinen al de tweede confrontatie met de bulldog. Het jaar ervoor had de hond het ook op Bashshar voorzien. Toen Seinen ertussen sprong, beet de bulldog hem in zijn arm.