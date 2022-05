Bureau uit Deventer zette onderzoeker niet neer als extremist, stelt rechtbank

Gerrit Nauber naar ziekenhuis en mist slotduel GA Eagles

Voor Gerrit Nauber is het zomerreces begonnen. De 30-jarige Duitser is er komende zondag niet bij in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De verdediger van Go Ahead Eagles kampt met een knieblessure.

17:31