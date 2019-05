Buren filmtheater en gemeente Deventer nog lijnrecht tegenover elkaar

Directe buren van het in aanbouw zijnde filmtheater Mimik (voorheen bekend als Viking) in Deventer houden hun bezwaren tegen het bouwplan overeind, ook nu de voorgevel waarschijnlijk alsnog de oorspronkelijk bedoelde bouwhoogte krijgt. ,,Wie verzekert ons dat we geen geluids- en geuroverlast krijgen?”

Tien bomen vlakbij zijn huis zag hij verdwijnen. De vogels hoort hij niet meer. Het zicht op de IJssel is al drie jaar belemmerd door bouwcontainers. En dan die ‘enorme muur’ die is opgetrokken nabij zijn achtertuin: elf bij zestien meter. Jack Brendel is buurman van het in aanbouw zijnde filmtheater Mimik (voorheen bekend als Viking) aan de Welle in Deventer en snapt ‘niets meer van de gemeente Deventer’. ,,Veel woonplezier is weg. En wat doet de gemeente? Die geeft ons huis precies dezelfde WOZ-waarde als vorig jaar, alsof er niets is gebeurd.”

Woonplezier

Brendel deed zijn verhaal gisteren tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, een onafhankelijk orgaan dat de gemeente adviseert. Hij is één van de bezwaarmakers tegen een omgevingsvergunning die het Deventer college van burgemeester en wethouders in november vorig jaar verleende voor de bouw van luchtafvoerinstallaties op het dak van het filmtheater. Aanvankelijk zou die installatie niet bovenop het gebouw komen, maar in het pand. Brendel en twee andere buren die ook bezwaar hebben aangetekend, vrezen onder andere geluids- en geuroverlast. Het steekt hem dat hij met de gemeente in 2017 een informele afspraak heeft gemaakt over planschade. Dat leverde hem naar eigen zeggen 3.500 euro op. ,,Dat bedrag was alleen wel gebaseerd op het vorige ontwerp. Intussen is de situatie wezenlijk veranderd en weet ik niet hoe lang ik nog tegen die containers moet aankijken. Het gaat mij niet om het geld, want daarmee krijgen we het woonplezier niet terug, maar het bevreemdt mij wel.”

Quote Ik wil de oproep aan de gemeente doen om hier tóch over te gaan praten, want we staan inmiddels in verschil­len­de procedures tegenover elkaar Jane van der Loo, Advocaat van Jacques Struis, ‘buurman’ van het filmtheater Ook buurman Jacques Struis, die pal naast de bouwput van het filmtheater woont, aan de Nieuwe Markt 7, is er allerminst gerust op. Hij vroeg onlangs de voorzieningenrechter al om de bouw van het filmtheater stil te leggen, een verzoek dat nog niet in behandeling is genomen omdat hij het spoedeisend belang nader moet toelichten. Tijdens de hoorzitting liet Struis’ advocate Jane van der Loo gisteren weten dat er nog steeds een oplossing mogelijk is. Het pand Nieuwe Markt 1G voor een symbolisch bedrag terugkrijgen, zou volgens haar genoeg compensatie bieden voor de ‘tienduizenden euro’s’ bouwschade die Struis tot nog toe zou hebben geleden als gevolg van de bouw van het theater en de verwachte waardevermindering van Struis zijn woning. Struis verkocht het pand 1G juist eerder aan de gemeente, om de plannen voor Mimik mogelijk te maken. ,,Ik wil de oproep aan de gemeente doen om hier tóch over te gaan praten, want we staan inmiddels in verschillende procedures tegenover elkaar.”

Volledig scherm Het in aanbouw zijnde filmtheater langs rivier de IJssel. Buren zijn ontstemd over de luchtbehandelingsinstallatie die op het dak zou moeten worden geplaatst. In het oorspronkelijk ontwerp zou dit nog inpandig worden weggewerkt. Nu wordt gevreesd voor onder andere geluids- en geurhinder. © FOTO HISSINK

Toren

Het Deventer college van burgemeester en wethouders maakte onlangs bekend dat het de bedoeling is dat de gevel van het filmtheater alsnog de oorspronkelijke bouwhoogte krijgt, en dus níet met een kleine halve meter wordt opgetrokken om de luchtbehandelingsinstallatie af te dekken. Daarmee wordt het gebouw ook niet hoger dan de beeldbepalende en rijksmonumentale vestingtoren waar het filmtheater tegenaan wordt gebouwd. Een definitief besluit is hierover nog niet genomen, omdat het college éérst het advies van de bezwaarschriftencommissie wil afwachten. Stichting Oud Deventer, de ‘hoeder’ van het Deventer erfgoed die eerder ook een bezwaar indiende, liet gisteren weten ‘tevreden’ te zijn over dit voornemen. ,,Het ging ons alleen om de gevelhoogte”, aldus voorzitter Wim Koetsveld.

De buren van het filmtheater zijn nog lang niet tevreden. ,,Wie verzekert ons dat we geen geluids- en geuroverlast krijgen?”, vroeg één van de buren, doelend op de beoogde luchtkanalen op het dak. En advocate Van der Loo, namens Jacques Struis. ,,Eigenlijk verandert er met dit voorgenomen besluit praktisch niets.”