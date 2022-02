Buren kopen irritante camping in Deventer buitengebied en realiseren huizen met nieuwe natuur

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Noord- en Oost Gelderland ziet positieve tests toenemen, maar blijft onder weekgemid­del­de

In Flevoland neemt het aantal mensen die bij de GGD positief op corona testte af. Waren het er zondag nog 1043 een etmaal later komt de stand op 748. In de veiligheidsregio IJsselland en de Noord- en Oost Gelderland is een ander beeld te zien: Daar nam het aantal besmettingen juist toe.

21 februari