Buren thuis èn op de Paaskermis in Deventer

IJsselloop breekt opnieuw deelnamerecord

17:49 De jaarlijkse IJsselloop in Deventer blijft maar in populariteit groeien. Liefst 6312 lopers schreven zich dit jaar in voor de hardloopwedstrijd van zondag in en rond Deventer, bijna 200 deelnemers meer dan vorig jaar. Vorig jaar behaalde het loopevenement ook al een record.