Buren uitslaande woningbrand Deventer komen met schrik vrij

,,Ik hoorde: ‘Brand! Brand! Mijn huis staat in brand!’ Toen hebben we meteen de kinderen gepakt en zijn we naar buiten gerend.’’ Bij Silvia de Swart zit de schrik er zaterdagochtend vroeg nog flink in. Het huis van haar buurman aan de Scheldestraat in Deventer brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uit na een uitslaande brand.