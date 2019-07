Buren willen torenhoge ‘huispijp’ niet kwijt

Voorst halveert aantal gratis trouwmomen­ten

17 juli Stellen die gratis willen trouwen, krijgen het lastiger in Voorst. De gemeente halveert het aantal gratis trouwmomenten per maart 2020, omdat de trouwzaal in het gemeentehuis niet meer te gebruiken is. Dat heeft te maken met de grootschalige renovatie van het gemeentehuis.