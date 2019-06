Burenruzie escaleert op hondenveldje: Deventenaar halfblind geraakt

Op een hondenveldje in de Deventer wijk Groot Douwel escaleerde een al langer slepende burenruzie in een gevecht, waarbij een van de mannen zulk letsel heeft opgelopen dat hij half blind is geworden. De 67-jarige Ton H. wordt door justitie gezien als de veroorzaker van dat letsel.

De officier van justitie in Zwolle gaat ervan uit dat H. niet het opzet heeft gehad de ander zo zwaar te verwonden, maar wel dat hij het slachtoffer heeft mishandeld met het onbedoelde gevolg. Ze eiste 180 uur werkstraf en drie maanden cel voorwaardelijk. Bovendien zou de Deventenaar zijn buurtgenoot rond de 40.000 euro schadevergoeding moeten betalen: onder andere bestaande uit gederfde inkomsten en smartengeld.

Stomverbaasd

De Deventenaar is stomverbaasd over de beschuldiging, blijkt op de rechtszitting. Hij ontkent dat hij de ander in het gezicht heeft geslagen, laat staan dat hij daarbij een hondenriem in zijn hand heeft gehad, zoals een getuige gezien meent te hebben. ,,Ik ben het slachtoffer, hij is een zeer agressieve man’’, beweert H.

Wegjagen

Wat de aanleiding is voor de irritaties over en weer wordt tijdens de zitting niet duidelijk. Op 18 april vorig jaar trof de oudere man zijn buurtgenoot en diens vrouw bij het uitlaten van de honden. ,,Ze zaten op een bankje. Ik ben als vrijwilliger beheerder van het veldje en ik dacht: ik laat me niet wegjagen, dus ben ik er ook gaan zitten. De vrouw vroeg of ik van plan was me aan de afspraak te houden om niet langs hun huis te fietsen. Maar dat is openbare ruimte.’’

Vlam in de pan

Vervolgens sloeg de vlam in de pan. Het latere slachtoffer zou de verdachte bedreigd hebben, een kopstoot en een duw hebben gegeven. Het echtpaar is daarna weggelopen, maar H. ging op ze af: ,,Ik wil niet voor zulke grote bekjes aan de kant gaan, ik wilde weten wat hij waard was. Ik heb twee keer geduwd en tegen de achterkant van de knieën getrapt om hem onderuit te halen.’’

Psychisch ingestort

Het slachtoffer had echter wel een blauwe plek onder zijn oog, noteerde de politie. Een paar dagen later moest hij met spoed geopereerd worden aan een loslatend netvlies, dat op drie plekken gescheurd bleek. Er was ook schade achter het oog, vertelt het slachtoffer, die niet kan accepteren dat het letsel blijvend is. Een half jaar na het incident is hij psychisch ingestort. ,,Het erge is dat hij geen berouw heeft getoond en niet is gestopt met provoceren. Hij scheldt onze kinderen uit en steekt zijn middelvinger naar ons op.’’

Second opinion

De oudere man denkt dat zijn tegenstander misschien door zijn eigen kopstoot de blauwe plek heeft opgelopen. ,,Netvlies kan ook spontaan loslaten’’,weet zijn raadsman. Die vindt dat de verklaring van een onafhankelijke getuige onvoldoende is onderzocht (‘heeft zij het wel goed kunnen zien’), en dat de bevindingen van een forensisch arts ‘knip en plakwerk’ is, dat er een second opinion moet komen over de mogelijke oorzaak van de verwonding.