Burenruzie ontaardt in massale vechtpartij in Deventer: acht personen opgepakt

video Kitty was ‘beetje stout’ en overleefde daardoor het bombarde­ment van 75 jaar geleden in Deventer

Kitty was tien tijdens het verwoestende bombardement in december 1944 op de Nieuwe Markt in Deventer. Ze vergaapte zich aan mooie speelgoedjes in de etalage aan de Lange Bisschopsstraat toen het luchtalarm schalde. Dat was haar redding.