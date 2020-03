Burgemeester Deventer: juist nu extra alert zijn op huiselijk geweld

König haakt in zijn toespraak in op het feit dat veel mensen nu thuis zitten vanwege het corona-virus. Onder meer het thuiswerken en thuis school volgen levert soms ongemakken op die best grappig kunnen zijn, weet de burgemeester. Maar het kan ook tot extra spanningen leiden. König denkt daarbij aan ‘relaties waar huiselijk geweld is, en gezinnen waar kinderen nu niet de kans hebben om te ontsnappen aan misbruik of verwaarlozing’.

Veilig Thuis, de regionale organisaties die zich bezighouden met dit thema, spraken onlangs in de Stentor al de vrees uit dat er een flinke toename van huiselijk geweld volgt.

‘Als corona leidt to spanningen bij u in huis, zoek dan alstublieft hulp en neem contact op met het sociale team. En vermoedt u huiselijk geweld in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis’, roept König op. ‘Juist nu is het nodig dat we omzien naar elkaar.’