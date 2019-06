Burgemeester Deventer tekent petitie homoseksuele asielzoeker toch niet

De Turk Serçan Ozmeral, inmiddels een bekende verschijning in Deventer, moet wat de IND betreft het land verlaten omdat hij niet kan aantonen dat hij homoseksueel is en gevaar loopt in zijn eigen land. In de petitie van LGTB Asylum Support, die Ozmeral steunt, staat onder meer dat de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) zich niet houdt aan de nieuwe werkinstructie die door de overheid is opgelegd.