‘Burgemeester Grote Kerkhof’ Johan Bouwmeester uit Deventer overleden

Johan Bouwmeester, voormalig ‘burgemeester van het Grote Kerkhof’ in Deventer, is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grondleggers van de Deventer Boekenmarkt en had jarenlang antiquariaat Lomonosov en een boekhandel op het Grote Kerkhof.

De geboren en getogen Deventenaar Bouwmeester dankte zijn bijnaam aan zijn zorg voor het levendig houden van cultuur en horeca op het Grote Kerkhof. Bouwmeester runde daar jaren zijn antiquariaat en zijn algemene boekhandel iets verderop. Hij was jarenlang pleitbezorger van het autovrij krijgen van het plein waar zijn winkels aan zaten, wat uiteindelijk ook gebeurd is.

Hij had zijn winkels in Deventer ruim dertig jaar, tot hij in 2014 op 77-jarige leeftijd de deur daar voor het laatst op slot draaide. Zijn gezondheid liet het niet langer toe om te werken. Hij leed toen al vijftien jaar aan de ziekte parkinson en woonde op dat moment in zorgcentrum Groote & Voorster.

Boekenmarkt

Bouwmeester stond eind jaren 80 samen met voormalig VVV-directeur Hein te Riele aan de wieg van de Deventer Boekenmarkt. Hij vertelde in 2013 tegen de Stentor dat de eerste editie in 1989 nog bijna niet door was gegaan. ,,Het was al dagenlang slecht weer en we hadden al tegen elkaar gezegd: ‘We doen het niet’. Eigenlijk wilden we net alle handelaren informeren, maar besloten om nog één keer naar de voorspellingen te luisteren. En toen werd er plotseling gesproken over een weeromslag. Uiteindelijk hadden we prachtig weer en kwamen er tienduizenden bezoekers uit het hele land. Het was wel direct duidelijk dat de Deventer Boekenmarkt een blijvertje zou zijn’’, zei hij toen.

IJzeren formule

Dat de boekenmarkt nog steeds een succes is, kon hij destijds ook wel verklaren: ,,Alleen professionele handelaren zijn welkom. Zo is de kwaliteit verzekerd. Ook schreeuwerige, commerciële initiatieven wilden we niet. Het is een ijzeren formule. We hebben nooit magere jaren gekend.’’

Volgens zijn broer Gerard was Johan een heel betrokken inwoner met een groot doorzettingsvermogen. ,,Hij wist wat hij wilde en slaagde er ook altijd in om dat voor elkaar te krijgen.”

Bouwmeester wordt woensdag in kleine kring begraven. Dinsdagavond is er tussen 19.00 en 20.30 uur gelegenheid om in de Mariakerk in Deventer afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen.