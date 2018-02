Burgemeester Heidema van Deventer compleet 'flabbergasted' na Olympisch goud Achtereekte

,,Ik was in de tuin aan het werk, dus ik heb nog niks meegekregen. Goud? Wat geweldig, super, helemaal top. Ik wist dat het vandaag was, maar dit had ik nog niet meegekregen. Ik ben helemaal flabbergasted.''

Heidema is niet voor niets verbaasd. Olympisch goud voor iemand uit zijn gemeente maakte de burgervader nog niet eerder mee. ,,Ik heb wel twee keer groot feest met Go Ahead meegemaakt, ook geweldig. Maar Olympisch goud, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Geweldig zeg. Dat is even schakelen.''

Huldiging