Burgemeester König: ‘Als Deventer een zwarte piet wil, leg ik me daar bij neer’

In zijn eerste officiële jaar als burgemeester van Deventer vergaloppeerde Ron König zich in de Zwartepieten-kwestie. Hij gaf al eerder toe dat hij in de fout was gegaan door de gemeenteraad daar niet meteen in te betrekken. ,,Als de politiek het te vroeg vindt voor veranderingen, leg ik me daarbij neer.”

De demonstraties en rellen in de VS en de actuele discussies over institutioneel racisme nu ook in Nederland, doen daar volgens König niets aan af. Ook nadat premier Mark Rutte zijn mening heft bijgesteld en vind dat zwarte piet uiteindelijk moet verdwijnen, blijft König daar bij. ,,Wat mij betreft koppelen we dat niet aan de discussie over zwarte piet in Deventer. Het is al ingewikkeld genoeg.”

König kwam in de vuurlinie te liggen toen hij roetveegpieten wilde introduceren en zelfs de subsidie als drukmiddel inzette. De Deventer Sint-intocht werd landelijk nieuws, met zelfs een Pietendemonstratie voor het stadhuis.

Heeft u de gevoeligheid onderschat?

,,Ik heb onderschat dat de Sinterklaastraditie in Deventer een hele stevige is. Het gekke is dat Deventer qua creativiteit en vernieuwing heel progressief is. Op dit punt bleek het een hele traditionele stad te zijn; kom niet aan onze intocht. Dat zat niet zozeer bij de Sinterklaascommissie. Die vond het ingewikkeld, maar zag: we moeten hierover nadenken.’’

Zij vreesden dat de vrijwilligers zouden weglopen.

,,Tegelijkertijd is deze discussie onvermijdelijk en gaat niet aan Deventer voorbij. In een democratie moet een meerderheid rekening houden met een minderheid. Bovendien durfden mensen die tegen de intocht in de huidige vorm zijn, zich niet te laten horen. Bang dat het tot gedoe leidt. Als dat zo is, moet ik staan voor de waarde van de democratie. Ik heb geen uitgesproken opvattingen hoe die intocht zou moeten zijn, maar wil wel het debat daarover.’’

Had u niet in alle openheid een discussie in de gemeenteraad als startpunt moeten nemen?

,,Ik zag hoe de politiek enorm worstelde. Ze voelden: we moeten hier iets mee, maar wilden ook de vingers er niet aan branden. Ik hoopte juist achter de schermen een voor iedereen redelijke oplossing te vinden. Gooi je het op voorhand in het publieke debat, mis je de kans om daar geruisloos uit te komen. Als burgemeester wil je niet dat het agenderen van zo’n onderwerp tot polarisatie en tegenstellingen leidt. Dat gebeurde dus wel precies. Het is niet goed gelopen. Sommige burgemeesters zeggen: ‘Ik begin er niet over, Sinterklaas heeft zijn eigen zwarte pieten en daar ga ik niet over.’ Dat vind ik niet houdbaar. Uiteraard heb ik me afgevraagd: had ik dit anders kunnen doen? Ik zou nog steeds eerst een poging hebben gedaan. Als dat dan niet lukt, had ik de politiek ingeschakeld; er is werk voor jullie aan de winkel. We hebben hier een maatschappelijk debat. Jullie moeten in de rol van volksvertegenwoordiger kleur bekennen.’’

In maart riep de politiek u op het matje en concludeerde: een politiek debat, mét inwoners en Deventer organisaties over de kleur van piet is wenselijk. Houdt daarmee uw rol op?

,,Als het dat politieke debat wordt, moet je je als burgemeester neerleggen bij die uitkomst. Als de uitkomst is: het blijft hetzelfde, kan ik daar meeleven. Nogmaals, ik vond vooral dat het gesprek gevoerd moet worden. Waarbij de minderheid gehoord en gezien moet worden.‘’

U wilde groeien in de rol van burgervader, nadat u eerder wethouder was in Arnhem en altijd een type manager was. Lukt dat?

,,Steeds beter. De afgelopen tijd gaan de bezoeken aan honderdjarigen en mensen die 65 jaar getrouwd zijn niet meer door door de coronacrisis. Dan merk je pas hoe je dat mist. Mensen kunnen er enorm naar uitkijken; de burgemeester komt op bezoek. Ik maak daar echt tijd voor vrij. Het is leuk, die verhalen van mensen, wat hen bezig houdt, een echt gesprek voeren. Voor je het weet zit je continu in die bestuurlijke bubbel. Sommige burgemeesters brengen van achter het glas bezoeken, maar dat vond ik niet wat. Het zijn mensen op leeftijd, daar neem ik geen risico mee. Misschien later inhalen, als het weer kan. De crisis is vervelend, maar een mooi winstpunt is de kracht van Deventer die overal bovenkomt. Die gemeenschapszin, iets voor elkaar over hebben, elkaar helpen.‘’

Hoe keek u in de crisis naar het zwijgen van een aantal verpleeghuizen over het aantal coronaslachtoffers?

,,Het was heftig wat zich binnen de verpleeghuizen afspeelde. Ja, ze vonden jullie vragen ook lastig. Zij waren altijd gewend dat ze er vooral voor bewoners en de familie zijn. Communiceerden minder met de buitenwereld en de omgeving, waar een tehuis staat. Ze hebben denk ik wel onderschat dat in die buitenwereld zorg ontstond. Vanuit hoe het altijd ging, neem ik ze dat niet kwalijk. Vanuit ons communicatieteam is gaandeweg met de communicatieadviseurs van de verzorgingstehuizen samengewerkt. Als bestuurders hebben we ook contact gehad en gezegd: we moeten samen naar die openheid kijken. Dat zit bij de gemeente in het dna, de buitenwereld is ons werkterrein. De verzorgingstehuizen hebben er wel van geleerd: we moeten opener zijn in dit soort situaties.’’

Saai is het nooit in de Deventer politiek. Vorig jaar liep bijna de hele oppositie weg bij het debat over de schouwburg, Speelgoedmuseum en andere culturele instellingen.

,,Ik snapte de frustratie van de oppositie wel. Tegelijk is het lastig: doorgaan met de vergadering voelt niet goed, je besluit zonder tegengeluid. Als je de vergadering staakt, laat je je kapen door de tegenstanders. Weglopen mag niet de mores worden. Om die verhoudingen te herstellen, heb ik veel gesproken met raadsleden. Ook van de coalitie. Let op dat je niet teveel een blok vormt. Je houdt altijd tegenstellingen, maar persoonlijk mag het nooit worden.’’

Wordt u al herkend op straat?

,,Mijn vrouw zegt: je hebt het niet door, maar je wordt meer herkend dan je zelf door hebt. Niet iedereen laat het merken, alhoewel een grote groep je direct aanspreekt.’’

Kent u Deventer al op uw duimpje?

,,Ik kom nog steeds op nieuwe plekken, zeker in het buitengebied. In sommige wijken kom je vaker, daar is met veiligheid en handhaving meer gedoe. Je hebt weleens ingewikkelde kwesties. Zo dragen we de woonwagenlocaties over aan een stichting, die dat vanuit de corporaties gaat beheren. We leveren locaties ‘schoon op’. Er kunnen bouwsels zijn gekomen zonder vergunning. We kijken; wat is te legaliseren en wat niet. Zeker bij twijfel is het handig even te gaan kijken; hoe zit het er daar uit? Dat geeft meer gevoel dan alleen vanaf papier.’’

Privé weten we niet veel van u. Behalve dat u hardloopt, op de Worp woont, vier dochters hebt en gescheiden bent. U zei net ‘mijn vrouw’; hebben we een huwelijk gemist?

,,Ha, nee, ze is nog steeds mijn vriendin. Ze is mijn criticaster. Het is goed dat je tegenspel krijgt van iemand die nabij is. Ze is een paar keer per jaar aanwezig bij gelegenheden, maar laat zich niet voorstaan als burgemeestersvrouw. Ze woont hier niet. Het is anders dan dertig jaar geleden. Toen solliciteerde niet alleen de burgemeester, maar werd ‘mevrouw de burgemeester’, als de vrouw van, ook onder de loep genomen. Misschien lag een gescheiden burgemeester toen gevoeliger. Ach, ik denk niet dat iedereen het hier leuk vind, maar zo is het nou eenmaal. ‘’

Hoe lang blijft u in Deventer? In Utrecht bijvoorbeeld komt een vacature.

,,Een van m’n dochters studeert daar en vroeg: pap, kom je nu hier heen? Mijn benoeming is voor zes jaar. Ik heb vorig jaar gezegd; die periode maak ik vol, daarna kijken we verder. De rol, inwoners en stad bevallen, Deventer is echt een plaats om trots op te zijn.’’