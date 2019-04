Burgemeester König van Deventer reageert op brieven van inwoners: ‘Ik word er stil van’

Op de fiets om te condoleren

Rik Gortemoller schreef in zijn brief dat zijn vader Hermann, wijkagent van de Deventer binnenstad, in 1997 overleed bij een ongeval in Leeuwarden. Toenmalig burgemeester James van Lith kwam zijn moeder en haar kinderen persoonlijk condoleren. Gortemoller hoopt dat de nieuwe burgemeester er wat extra aandacht schenkt aan inwoners die dat nodig hebben.

Wat bijzonder om te lezen dat er zelfs tijdens de pubquiz in Persee aandacht was voor de voordracht van de burgemeester. Wat mij betreft zegt dat iets over de betrokkenheid van Deventenaren bij het bestuur van de gemeente. Een fantastisch uitgangspunt. In je brief lees ik dat de burgemeester in jouw jeugd een rol van betekenis had na een afschuwelijke gebeurtenis. Je vertrouwt mij diezelfde rol toe. Daar word ik stil van. En hoezeer ik ook hoop dat het weinig nodig zal zijn: ik zal me met hart en ziel inzetten om inwoners in Deventer bij te staan die die hand op hun schouder of een goed gesprek nodig hebben. Dankjewel voor het vertrouwen.