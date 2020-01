Burgemeester König van Deventer: ‘Zorgen over omvang van drugsgebruik’

update Kamervra­gen over problemen met ziekenver­voer in regio: ‘Er zijn nog 78 wachtenden voor u’

19:42 De klachten over het ziekenvervoer voor patiënten van het Zilveren Kruis houden aan. Per 1 januari is een ander bedrijf verantwoordelijk voor het regelen van de ritten. Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over de opstartproblemen. Het is een puinhoop, zegt voorzitter Harry Zomer van de nierpatiëntenvereniging in de Stedendriehoek.