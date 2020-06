Burgemeester König: ‘zwarte piet in Deventer gaat veranderen’

Racisme-pro­test raakt gevoelige snaar bij politie Oost-Nederland: 'We hebben een imagopro­bleem’

7:35 De protesten tegen racisme en politiegeweld hakken er in bij de 8000 politiemensen in Oost-Nederland. Het leeft enorm binnen het korps, merkt Gert Veurink namens de leiding van het politiekorps Oost-Nederland. ,,We liggen onder het vergrootglas. We hebben een imagoprobleem in sommige kringen. Meer diversiteit in het korps is een zaak van de lange adem.’’